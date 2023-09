Musik in Wülfrath Der Countdown für das Konzert „Gloria“ läuft

Der Countdown für die 60 Sänger des MGV Sängerkreis Wülfrath und der Männerchor-Chorgemeinschaft Velbert läuft: Am kommenden Samstag, 23. September, treten sie gemeinsam um 17 Uhr für ihr Herbstkonzert unter dem Titel „Gloria! – Chorkonzert zum Erntedank“ in der Evangelischen Stadtkirche, Kirchplatz 1, auf. Die letzten Proben laufen. Noch einmal treffen sich beide Chöre zur nicht öffentlichen Generalprobe am 21. September. Die Proben lassen erahnen, welch ein imposantes Klangerlebnis die Besucher erwarten wird. Denn die zwei Männerchöre verkörpern mit der „Messe breve“ von Charles Gounod und der „Missa festiva“ von John Leavitt eindrucksvolle Werke der geistlichen Chorliteratur.