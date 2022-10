Musikalischer Abend in Wülfrath : MGV Sängerkreis gibt mehrsprachiges Herbstkonzert

Musikalischer Abend in Wülfrath

Wülfrath Für den Auftritt in der evangelischen Kirche gibt es noch Karten. Das Konzert trägt den Titel „In der Dämmerung – Musik zwischen Himmel und Erde“.

Dafür haben sich die Mitglieder des MGV Sängerkreises nicht nur intensiv vorbereitet. Sie freuen sich auch sehr auf diesen Termin. Und das lange Warten hat ein Ende. Denn am kommenden Sonntag, 23. Oktober ist es soweit. Dann steht das Konzert der sangesfreudigen Männer in der evangelischen Kirche an.