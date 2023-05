Starke Sänger aus Wülfrath MGV Sängerkreis ersingt sich Auszeichnung Konzertchor

Bereit in 2022 traten die Sänger zum Leistungssingen des Chorverbandes NRW im Orchesterzentrum Dortmund an, ersangen sich dort den Titel „Leistungschor“. Das nächste Ziel des Chors: die Auszeichnung als Konzertchor. Unter anderem übten sie dafür mit einer öffentlichen Probe. Beim diesjährigen Leistungssingen konnten die Männer glänzen. Es galt beim Auftritt, die insgesamt vier Volkslieder und Chorwerke mit jeweils „Gut“ in der Bewertung der vier Jurymitglieder zu erreichen.