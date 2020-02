Musikalisches Wülfrath : Männerchor sucht neue Mitglieder

Karl Willi Meißwinkel, Vorstandssprecher Marc Torner, Paul-Hugo Kämmer, Willi Störing und Alfons von Triel singen quasi ein Leben lang im MGV. Foto: Blazy, Achim (abz)/Achim Blazy

Wülfrath 48 Sänger zählen zum Wülfrather MGV. Junge Mitstreiter sind gerne willkommen.

Der MGV ist in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. Vor allem, weil der Chor zur Zeit 48 aktive Sänger hat und somit zu einem der größten Männerchöre im Sängerkreis Niederberg und darüber hinaus zählt.

Anlässlich der Mitgliederversammlung wurde jetzt nochmals beim MGV auf den 135-jährigen Geburtstag des Chores im vergangenen Jahr hingewiesen. Denn auf seine Geschichte sind Mitglieder und Vorstand dieses ehrwürdigen Vereins natürlich stolz.

Aber nicht nur deshalb schauten die Mitstreiter glücklich auf 2019 zurück. Es war auch ein Jahr unter der Führung des neuen Chorleiters Stefan Steinröhder, „das als gelungen bezeichnet werden konnte“, wie MGV-Sprecher Jürgen Ahrweiler sagt. Als besondere Ereignisse erinnerte er an das Freundschaftssingen am Zeitunnel, das bejubelte Jubiläumskonzert im Paul-Ludowigs-Haus sowie das an gleicher Stelle ausgetragene Weihnachtskonzert vor ausverkauftem Haus.

Bei der Ehrung der Jubilare wurde besonders Willi Störing hervorgehoben, der 70 Jahre dem Sängerkreis angehört und in dieser Zeit 30 Jahre als Vorstandsmitglied den Chor geprägt hat. Als Vorstandssprecher hat er in diesen Jahren durch seine freundliche und lockere Redensart den Chor bei seinen vielen Auslandsreisen würdig vertreten und viele Gastchöre zur Heiterkeit gebracht. Paul Hugo Kämmer hat in seiner 65-jährigen Vereinszugehörigkeit 30 Jahre die Chronik des Chores mit spitzer Feder geführt. Karl-Willi Meißwinkel war in seinen 50 Jahren im Sängerkreis, als gute Seele des Chores, 30 Jahre als Notenwart tätig.

In den Vorhaben für das Jahr 2020 ist neben vielen kleinen Auftritten besonders ein „Romantisches Maikonzert“ zu Muttertag in der evangelischen Stadtkirche notiert sowie eine Fortsetzung des Freundschaftssingens am 20. Juli am Zeittunnel, geplant sind außerdem zwei Sommernachtskonzerte am 12. September auf dem Kirchplatz und am 19. September ein Galakonzert im Paul-Ludowigs-Haus.

Das Jahr wird abgeschlossen mit dem traditionellen Advents-Weihnachtskonzert am 13. Dezember in der Kirche St. Joseph. Der Sängerkreis wünscht sich „vielleicht einige neue Zugänge als Sänger“, heißt es vorsichtig. Geprobt wird donnerstags, 20 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus, Am Pütt 7.

(von)