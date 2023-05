Schüler in Wülfrath Mettmanns Aufnahmestopp hat kaum Auswirkungen

Anlass zur Beruhigung geben ihr und Dietmar Ruda, Amtsleiter Bildung und Schule, die aktuellen Zahlen zur Verteilung der Wülfrather Jugendlichen auf die weiterführenden Schulen für das kommende Schuljahr 2023/2024. Insgesamt wechseln 178 Kinder an die weiterführenden Schulen. Davon werden 78 aufs Städtische Gymnasium gehen, 49 wechseln an die Sekundarschule. Die Gesamtschülerzahl wird dann jeweils um auswärtige Schülerinnen und Schüler ergänzt, sodass an der Sekundarschule drei Klassen gebildet werden können.