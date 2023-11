Einzelhandel in Wülfrath Mein Real wird von Kaufland übernommen

Für einen Teil der Standorte ist noch die Zustimmung von Bundeskartellamt sowie Vermietern nötig. Wenn alle zustimmen, soll die Rewe Group 13 der Real-Märkte übernehmen, einer geht an Edeka und drei weitere an Kaufland. Ein Standort gehört bereits zur Rewe Group. Für die übrigen 45 Filialen, darunter die Standorte in Heiligenhaus sowie in Wuppertal, ist allerdings am 31. März 2024 Schluss. Für diese Märkte konnte Real keinen Abnehmer finden.