Spiel- und Freizeitfläche in Wülfrath : Nichts zum Machen am Mehrgenerationenpark

Wülfrath Im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung wurde das ewige Thema „Nette Toilette“ neu belebt.

Bettina Molitor von der SPD stellte jetzt im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung den Antrag, im Rahmen der Weiterführung des Stadtentwicklungsprogramms, kurz Step, solle an der Adresse In den Banden für Strom- und Wasseranschlüsse gesorgt werden. „Das kann doch nicht die Welt kosten“, führte sie aus.

Jedwede Art von Stadtfest oder Veranstaltung hier verdeutliche die Notwendigkeit dieser Aufrüstung. Aber auch im Alltag, etwa wenn Kinder sich nach dem Buddeln im Sand mal die Hände waschen sollten, „wäre fließendes Wasser doch ganz schön“. Gewohnt selbstironisch entgegnete Kämmerer Rainer Ritsche, er habe sich das „Lied vom Haushalt“ eigentlich für die Haushaltssitzung im Dezember aufsparen wollen – „2020 wird schwieriger als ursprünglich gedacht“ – sänge es aber schon jetzt: „es fehlt ein Finanzierungsvorschlag“, wie er als Kämmerer hinsichtlich der leeren Stadtkasse konstatieren müsse. Als „Mensch und Familienvater“ wünscht er sich ebenfalls einen Wasseranschluss am Mehrgenerationenspielplatz. SPDler Hans-Werner van Hueth schlug vor, die Kosten bei den Stadtwerken wenigstens anzufragen und Christdemokrat Axel Effert brachte die Spielplatzpaten ins Spiel. Einstimmig beschlossen wurde dann, den Antrag in die Haushaltsdebatte zu verschieben.

Vom Wasser bis zur öffentlichen Toilette, ein Dauerthema in Wülfraths Innenstadt, war es ein kleiner Schritt. Nichts zum Machen gibt es an dem Areal In den Banden, sehr zum Leidwesen der Besucher. Der Seniorenrat, so führte Karin Hoffmeister aus, hatte sehr um ein solches stilles Örtchen gekämpft. „Die Toilette des nahegelegenen Lokals zu nutzen, ist wegen der Treppe für manche schwierig“, erklärte sie. Und André Herbes von der Wülfrather Gruppe hakte nach, warum eigentlich das am Generationenplatz gelegene Altenheim „nicht mitmacht“. Die Senioren seien nicht nur Zielgruppe des Mehrgenerationenplatzes, sondern würden ihn gottlob „rege nutzen“. Im Untergeschoss des Altenheims gäbe es eine Toilette, warum diese nicht als so etwas wie „Nette Toilette“, sprich: von jedermann, genutzt werden kann.