Ferienspaß in Wülfrath Jetzt für den Sommerleseclub anmelden

Jedes Jahr greifen viele Tausend Kinder während der Sommerferien zu spannenden Büchern. Der Grund: der Sommerleseclub (SLC). Auch in diesem Jahr können die Wülfrather Kids bei der NRW-weiten Aktion mitmachen, die ab dem 6. Juli startet. Wie die Stadt informiert, liegen seit Dienstag, 25. Juni, Flyer und Anmeldekarte in der Medienwelt, Wilhelmstraße 146, aus. Man kann einzeln oder in einem Team teilnehmen. Für gelesene Bücher oder Hörbücher gibt es im Logbuch jeweils einen Stempel. Das Logbuch, das auch kreative Aufgaben beinhaltet, kann auch online geführt werden.