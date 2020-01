Gefährdung von Schülern im Internet begegnen : Medienscouts lotsen durchs Web

Wülfrath Gymnasium strebt Zertifizierung seines medienpädagogischen Konzepts an.

Prävention ist dabei das oberste Ziel. „Viele Eltern glauben, ihre Kinder könnten beispielsweise mit dem Smartphone umgehen“, berichten beide. Um Spiele herunter zu laden oder ihren Influencern zu folgen, mag das stimmen. „Die Gefahren, die durch die Anonymität des Netzes entstehen, kennen sie nicht.“ Regelmäßig wird deshalb informiert, nicht nur in der donnerstäglichen Sprechstunde, die die Scouts anbieten, sondern ebenso per Webinar.

Aspekte virtueller Welten, Technik und Programmierung werden auch in den regulären Unterricht übernommen. „Prävention ist wichtig, Chancen zu nutzen, ebenso“, sagt Alexandra Jörrens, die Englisch unterrichtet und beispielsweise gängige Abkürzungen wie „4u“, gesprochen „for you (zu deutsch: für dich)“ zum Thema der Kommunikation in der digitalen Welt macht. In Sozialwissenschaften, die Elif Saral unterrichtet, wird beispielsweise der Einfluss sozialer Medien bei der Identitätsentwicklung debattiert. Die Themen entwickeln sich weiter, hier am Ball zu bleiben, ist gemeinsame Aufgabe von Medienscouts und Beratungslehrerinnen