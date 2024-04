Farbexplosion im Rathaus „Entfesselte Kunst“ inspiriert von der Seele

(am) Ihre Kunst kann Marianna Monastirsky nicht planen, denn sie wird geleitet von Emotionen, dem Seelenzustand. Sie entsteht spontan – in etwa genauso wie ihre Ausstellung in der „Rathausgalerie“ im Foyer des Rathauses, die diese Woche eröffnet wurde. Denn auch sie war so nicht geplant. Die Künstlerin springt spontan ein, weil die geplante Ausstellung zum Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr kurzfristig doch nicht fertig war und auf den Herbst geschoben werden musste.