Vorlesepaten in Wülfrath : Sie findet Märchen einfach bezaubernd

Vorlesepatin Maria Bünger liest den Kindern nicht nur vor, sondern singt mit ihnen auch schon mal ein Lied. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Maria Bünger spricht mit den vier- bis sechsjährigen Kindern in der Medien Welt auch über die Geschichten.

Alle vier Wochen hat sich Maria Bünger den Freitagnachmittag für eine ganz besondere Tätigkeit reserviert. Dann nämlich geht sie in die Wülfrather Medien Welt, um dort den vier- bis sechsjährigen Kindern vorzulesen. „Es kommen auch mal Geschwister mit, die ein bisschen jünger oder älter sind“, sagt die Vorlesepatin. Was sie besonders gerne liest, sind die klassischen Märchen. „Jedes Kind nimmt sich da etwas raus, was für es wichtig ist“, weiß Maria Bünger. Obwohl es Stimmen gibt, die behaupten, Märchen seien zu grausam für Kinder. „Da fliegt die Hexe in den Ofen“, meint sie, „aber das finden die Kinder gut.“

Was für die kleinen Zuhörer vor allem wichtig sei, ist die Gerechtigkeit. „Das Gute muss siegen und das Böse bestraft werden.“ Eben genau das, was die Märchen transportieren. „Maria Bünger spricht immer sehr gerne ausführlich mit den Kindern über die Geschichte und die eigenen Erlebnisse der Kinder“, sagt Yvonne Jacobs, Leiterin der Wülfrather Medien Welt. Weil kleine Kinder sich nicht lange auf das Zuhören konzentrieren können, singt Maria Bünger schon mal ein Lied mit ihnen. „Oder ich lasse sie Verse aufsagen.“ Dazu hat sie ein altes Bilderbuch ausgegraben, das von einem Küken handelt, das immer wieder ausreißt und Abenteuer erlebt. „Die Geschichte ist in Versen geschrieben“, erzählt Maria Bünger, „die Kinder sind fasziniert davon.“

Info Nächste Vorlesestunde in der Medien Welt Vorlesestunde für Kinder ab sechs Jahren ist heute, 16. März, ab 11 Uhr in der Wülfrather Medien Welt. Was Gelesen wird „Weißt du wo die Baumkinder sind“, die Geschichte eines Eichhörnchens, das keine Familie im Wald hat und sich mit dem Förster auf die Suche macht. Der Eintritt ist frei. Hinterher wird noch gebastelt oder gemalt. Infos unter Telefonnummer: 02058 – 89 66 65 oder buecherei@stadt.wuelfrath.de.

Auf die Frage, wie lange Maria Bünger denn schon als Vorlesepatin tätig ist, lacht sie. „Schon ewig“, meint sie vergnügt. Damals wohnte sie in Düssel und kam durch eine Bekannte in Kontakt mit der Bücherei. Dort gab es einen Kreis, der vorgelesen hat. „Wir kamen dann auf die Idee, Kindern vorzulesen“, erinnert sich die 83-Jährige. Doch dann zog sie nach Mettmann, wo sie jedoch als Vorleserin nicht untätig war. „Wir haben dort ganzen Schulklassen vorgelesen, und wir wurden geschult.“ Eine Dame aus Düsseldorf lehrte die Vorleser, wie sie richtig atmen und betonen sollen und wie sie eine Geschichte spannend vortragen können. Auch im Altenheim hat Maria Bünger eine Zeitlang vorgelesen. „Viele ältere Menschen können ja nicht mehr gut sehen.“