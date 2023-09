Hilfe für die Ukraine “Ich will die Welt ein Stück weit sicherer machen“

Der Zeitplan ist straff. Denn bereits im Januar will er mit dem Wagen in die Ukraine, nimmt sich zwei Monate unbezahlten Urlaub, um die Hilfsorganisation an den Start zu bringen, das Angebot bei Kinderkliniken vorzustellen. Auch Gespräche mit der Regierung sowie der WHO muss er im Vorfeld führen. Paramedics und Mediziner vor Ort sind mit an Bord, sollen auf Dauer selbstständig die Transporte vor Ort durchführen, während Friedrich als Geschäftsführer der Organisation aus Deutschland alles Bürokratische regelt. Weitere Helfer aus dem medizinischen Bereich sind aber gerne willkommen. Friedrich ist es wichtig, dass seine freiwilligen Helfer auch abgesichert sind. Auf lange Sicht soll nämlich noch ein normaler Rettungswagen, ebenfalls auf Kinderbedürfnisse ausgerichtet, dazu kommen für Transporte von Kinder, die nicht ganz so schwer verletzt sind.