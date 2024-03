Leben in Wülfrath „Bauherr“ der Stadtkirche geht in Rente

Das Gesicht der Stadtkirche hat wohl kaum ein anderer so geprägt wie er: Baukirchmeister Manfred Hoffmann. Fast zehn Jahre lang hatte er für die Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Wülfrath die Gebäude, Grundstücke, Geräte und Vermögensgegenstände im Blick. Dabei hat er auch einige, große Projekte angestoßen und umgesetzt. Nun muss er aus Altersgründen aus dem Amt ausscheiden. Denn mit 75 Jahren darf er nicht mehr für das Presbyterium kandieren, kann also auch kein Baukirchmeister mehr sein. Am 17. März werden die neuen Presbyter eingeführt.