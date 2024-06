Anspruchsvolles Konzert in Wülfrath Eine klangvolle Reise durch die Jahrhunderte

Am kommenden Sonntag, 9. Juni, laden die Musiker unter dem Titel „Klangwelten der Jahrhunderte“ Besucher auf eine besondere musikalische Reise ein, die so vermutlich nur selten aufgeführt wird, betonen die Veranstalter. Das Besondere daran für die Ensemble-Mitglieder: Sie spielen an diesem Tag nicht nur in Wülfrath, sondern zuvor dasselbe Programm auch in Wuppertal. Sie spielen also gleich zwei Konzerte an einem Tag.