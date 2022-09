Leben in Wülfrath : So wurde die Stadtmitte samstags zur Wanderbühne

So wurde die Stadtmitte samstags zur Wanderbühne

Leben in Wülfrath

Spielte bei dem Projekt „Walking Act“: Dr. Mojo erklang in der Fußgängerzone Wülfrath. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Ingo Wünsch vom Stadtkulturbund zieht ein positives Fazit der Veranstaltungsreihe „Walking Acts“. Zwölf Mal sorgten Künstler mit ihrer Musik für eine ganz besondere Stimmung.

Es hätte ein fulminanter Abschluss werden sollen, der Auftritt der Kalkstadtnarren, als letzter Programmpunkt der viermonatigen Veranstaltungsreihe „Walking Acts“ durch die Wülfrather Innenstadt. Corona allerdings schlug wieder zu und die Garde musste ihren Auftritt kurzfristig absagen. „Ob sich dieser noch nachholen lässt, müssen wir mit dem Verein besprechen“, sagte Ingo Wünsch, Vorsitzender des Stadtkulturbundes am Samstagvormittag. „Schön, wenn es klappen würde.“

Von insgesamt 13 Akteuren, die auf dem diesjährigen Programm standen und die seit Mai nahezu jeden Samstag für eine gute Stunde die Gassen der Innenstadt in eine Wanderbühne verwandelten, waren die Kalkstadtnarren die einzigen, die eine Veranstaltung hatten absagen müssen. Mit der Reihe wurde bereits im vergangenen Jahr versucht, den beiden durch die Pandemie gebeutelten Bereichen, Kultur und Einzelhandel, zu stärken.

Brauchtum in Mönchengladbach

Brauchtum in Mönchengladbach : Stadtmitte-Bruderschaft feiert 600-Jähriges mit Festakt

Freizeitgestaltung in Wülfrath

Freizeitgestaltung in Wülfrath : Ideen für die neue Trendsportanlage gesucht – Jugendliche können selbst bestimmen

In jedem Fall gab es ein breites Spektrum der Wülfrather Kultur zu sehen und vielleicht auch neu zu entdecken. Neben musikalischen Beiträgen von eher traditionelleren Formationen wie des evangelischen Posaunenchors „Bergische Blech Boys“ oder des MGV-Sängerkreises, nutzten auch aufstrebende Künstler wie die Indie-Rock-Formation „Chase the Line“ oder Singer-Songwriter „Vinku“ diese etwas andere Bühne. Besondere Leckerbissen bot auch das Ensemble des Theaters Minestrone, die im vergangenen Jahr bereits als Piraten aufliefen und diesmal als bunte Hexen für Furore in der Innenstadt sorgten.