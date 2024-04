Klischees brechen in Wülfrath Stadt bietet Plätze zum „Girls‘ und Boys‘ Day“

Dieser ist am 25. April und bietet jungen Menschen eine spannende Gelegenheit, einen Tag lang in die Welt der Berufe einzutauchen, die als „frauen- oder männertypisch“ gelten“, erklärt Gleichstellungsbeauftragte Franca Calvano. Zuerst gab es nur den Girls’ Day, um das Klischee zu brechen. Er fand in Deutschland erstmals 2001 statt. 2003 folgte der erste Boys‘ Day. Wie auch in den vergangenen Jahren macht auch die Stadt Wülfrath Stadt mit und bietet freie Plätze in verschiedenen Bereichen an.