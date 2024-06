Freiluft-Galerie zog viele Menschen in die Stadt „Wülfrath macht Kunst“ geht in die zweite Runde

„Unsere Veranstaltung unter dem Motto ,Wülfrath macht Kunst‘ war schon im letzten Jahr ein großer Erfolg. Das Interesse, an der Ausstellung teilzunehmen, war riesig“, erinnert Sabine Timmermann, Vorständin der Stiftung, an die letztjährige Kunstausstellung in der Innenstadt. „Fünfzig Wülfrather Künstlerinnen und Künstler stellten an acht Orten ihre Werke zur Schau. Paravents, großflächige Gemälde oder auch minimalistische Werke, Fotografien, Häkelarbeiten, Graffitis, Porträts, Liquid Acryl-Bilder, Schmiedekunst und Bildhauerei konnten auf der Wülfrather Kunstmeile bestaunt werden.“