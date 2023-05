Reiseangebot aus Wülfrath LOT-Verein sucht Mitfahrer für Israelfahrt

Los geht es am 2. Oktober mit einem Direktflug von Düsseldorf nach Tel Aviv. Am 13. Oktober geht es wieder zurück. Geplant ist, an der Mittelmeerküste hoch zu fahren und im Jordantal zurück bis nach Jerusalem. Zu der Fahrt gehören zahlreiche Ausflüge und Besichtigungen. Dazu zählt zum Beispiel die Besichtigung der Ausgrabung und Wasserleitung in Caesarea sowie ein Besuch im Museum zur ersten Einwanderung nach Israel in Atlit und dem Bahai-Tempel in Haifa. Außerdem soll es eine Schlauchboot-Tour auf dem Jordan geben. Ebenso eingeplant ist ein Abstecher in einen Gewürzladen in Kineret, ein Ausflug nach Masada (Seilbahn), Schwimmen in En Bokek, eine Wanderung im Wadi En Bokek und am Tamrur Cliff.