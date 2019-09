Vereine aus Wülfrath : Verein restauriert Friedhöfe im Ausland

Wülfrath Um die Erinnerung an die Shoa wachzuhalten, restaurieren die Mitglieder von „Lot“ verlassene jüdische Friedhöfe im Rahmen von Workcamps.

Es sind anstrengende Wochen für den Verein „Lot“. Erst Mitte August wurde das alljährliche Workcamp beendet, bei dem jeden Sommer ein jüdischer Friedhof in Lettland restauriert wird. Ende August startete dann der diesjährige Schüleraustausch des Wülfrather Gymnasiums mit Israel. Bei all dem mittendrin ist Klaus-Peter Rex, Vorsitzender des Vereins. Der Pfarrer, Lehrer und langjährige Israel-Reisende hat „Lot“ ins Leben gerufen und setzt sich mit dem Verein für Begegnungen zwischen Religionen und Kulturen ein.

Das erste Workcamp im Jahr 2005 fand noch unter der Organisation der Kirchengemeinde statt. Rex, der zuvor ein medizinisches Projekt in Lettland betreut hatte, war auf einen verlassenen jüdischen Friedhof in der Nähe des ostlettischen Ortes Plavinas gestoßen. Er machte Fotos von den Zuständen und zeigte sie seinen Schülern. „Die wollten sofort dahin fahren und dort aufräumen“, erinnert er sich. Weniger begeistert sei die jüdische Gemeinde von Plavinas gewesen. „Die Menschen waren erst mal skeptisch, dass deutsche Christen zu ihnen kommen und den Friedhof restaurieren wollen“, erzählt Rex.

Seit dem ersten Camp hat sich die Haltung der jüdischen Letten allerdings um 180 Grad gedreht. „Mittlerweile finden wir die Friedhöfe nicht mehr, sondern die Friedhöfe finden uns“, sagt Anika Göttsche, die seit dem ersten Camp dabei ist. Jedes Jahr macht sich eine Gruppe auf den Weg, um auf einem verlorenen Friedhof Wege freizulegen, wild gewucherte Wälder zurückzuschneiden und Grabsteine aufzurichten. „Jeder, der mindestens 17 Jahre alt ist, kann mitmachen“, so Göttsche. Zum diesjährigen Camp in Kraslava sind 22 Leute gefahren, darunter auch ein Lette. „Man merkt bei den Camps, wie viel man als Gruppe schaffen kann. Und man setzt sich mit sich selbst auseinander“, erklärt die Beisitzerin des Vereins.

Finanziert werden die Reisen durch Teilnehmerbeiträge, Spenden und eine Projektförderung des Landes. In der Regel ist jedes Jahr ein neuer Friedhof an der Reihe – selten kümmert sich der Verein auch zwei Jahre in Folge um denselben Ort. „Kraslava war jetzt so ein Fall“, berichtet Rex. „Dort haben wir im ersten Jahr etwa 300 Grabsteine freigelegt, jetzt sind es über 900. Wahrscheinlich gibt es sogar noch mehr.“ Er habe die Hoffnung, dass die Stadt Kraslava selbst mit der Restaurierung weitermacht. „Man merkt oft, dass die Verantwortlichen bei dem Thema ziemlich hilflos sind.“ „Lot“ könne helfen, Entwicklungen anzustoßen. „In Kraslava wird jetzt zum Beispiel überlegt, den Friedhof wieder für Beerdigungen zu öffnen und einen kleinen Museumspavillon einzurichten, der über die jüdische Geschichte informiert“, berichtet Rex.