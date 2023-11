Jubiläum in Wülfrath Seit 50 Jahren den richtigen Durchblick

Einen weißen Kittel kennt man eigentlich nur noch in Apotheken oder in der Arztpraxis. Aktuell gehört er aber auch wieder ganz selbstverständlich ins Geschäft Lorenz-Optik. Denn vor 50 Jahren war es Alltag, dass Optiker weiße Kittel trugen. Inhaber Thomas Prinz und seine drei Mitarbeiterinnen machen eine Reise zurück in die Zeit. Denn Lorenz-Optik feiert in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum. Einiges hat sich geändert, seit Susanne Klein-Illbeck das Geschäft am 19. Dezember 1973 gründete. Nicht nur die Kittel sind verschwunden, auch das Handwerk des Optikers hat sich gewandelt. „Es hat sich vom Handwerk mehr zur Beratung entwickelt“, beschreibt Augenoptikmeister Thomas Prinz. Wurde früher noch viel mit der Hand geschliffen und angefertigt, wird das heute zu 95 Prozent von Maschinen erledigt. Da aber alle bei Lorenz-Optik noch das Handwerk gelernt haben, sind für das Team Reparaturen kein Problem.