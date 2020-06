Update Lok-Entgleisung Wülfrath-Flandersbach : Straßensperrung aufgehoben, mit weiteren Behinderungen muss gerechnet werden

Nach der Lok-Entgleisung in Flandersbach sind die Straßensperrungen aufgehoben. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Am Wochenende war eine Lok auf dem Lhoist-Gelände in Flandersbach entgleist. Literweise entwich ihr Dieselkraftstoff, auch in Richtung Anger. Inzwischen ist die Lok geborgen und die durch den Unfall entstandenen Straßensperren aufgehoben.

Wülfrath (von) Die Sperrung der Flandersbacher Straße ist wieder aufgehoben. Nach der Eindämmung der unmittelbaren Gefahr für die Umwelt, der Bergung der Lok und der Sprengung des Betonblocks stehen an der Unfallstelle noch weitere Arbeiten an. Container, THW mit mehreren Fahrzeugen und Absaugwagen sind weiter vor Ort. Daher kann es auf der Flandersbacher Straße zu Behinderungen kommen, z. B. beim Rangieren der Fahrzeuge.

Von Wülfrath aus Richtung Flandersbach und von Flanderbach/Dorfplatz aus Richtung Wülfrath ist die Geschwindigkeit daher auf 30km/h reduziert. Die Stadt Wülfrath bittet um Beachtung.

