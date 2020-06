Unglück in Flandersbach : Lok entgleist im Lhoist-Werk Flandersbach

Bei Lhoist ereignete sich Donnerstag ein Zugunfall. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Am frühen Abend wurde die Feuerwehr Wülfrath mit einem Großaufgebot in den Stadtteil Flandersbach alarmiert. Ersten Meldungen zufolge sollte eine Lokomotive an einem Bahnübergang in unwegsamen Gelände entgleist sein. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte bot sich folgendes Bild: Eine mehr als hundert Tonnen schwere Lokomotive mit zwanzig vollbeladenen Waggons entgleiste aus bislang ungeklärter Ursache und drohte, eine Böschung hinabzustürzen. MIt der Feuerwehr Wülfrath war auch die Feuerwehr Ratingen und mit der IuK-Gruppe im Einsatz. Der Grundschutz im Stadtgebiet wurde durch die Feuerwehr Mettmann gewährleistet.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Donnerstag, 18. Juni, gegen 17.20 Uhr zu einem Unfall im Schienenverkehr des Lhoist-Werkes Flandersbach. Dabei fuhr eine Rangier-Lok am Werksausgang im Bereich Angerbach über einen Gleisabschluss hinaus und entgleiste. Der Lokführer wurde vorsichtshalber in ärztliche Untersuchung gebracht. Ein angehängter Wagon, der mit Kalksteinmehl beladen war, kippte bei dem Vorfall um. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wülfrath sind vor Ort, die Aufräumarbeiten laufen derzeit, teilte ein Pressesprecher des Werks Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr mit.

Über den Vorfall wurden die entsprechenden Behörden informiert.

(von)