Verkehr in Wülfrath/Mettmann Transporter mit 2,6 Tonnen zu viel Steinen als Ladung

In Wülfrath hat die Polizei am gestrigen Freitag einen erheblich überladenen Transporter aus dem Verkehr gezogen. Gegen 10.45 Uhr überwachten Lastwagen-Spezialisten des Polizei-Verkehrsdienstes in Wülfrath den Verkehr. Auf der Dieselstraße fiel ihnen ein in Mettmann zugelassener Transporter auf, der schon auf den ersten Blick erheblich überladen aussah. Die Beamten hielten den Fahrer zur Kontrolle an. Dabei stellten sie fest, dass der 32-jährige Mettmanner Steine geladen hatte.