Heilpädagogisch-Psychotherapeutisches Zentrum : Serviceclubs unterstützen die Diakonie

Wülfrath Die Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychatrie kann die Spenden nun für Therapiemaßnahmen verwenden.

Der kleine Holzkasten, der in dem Büro von Chefärztin Dagmar Bäuml steht, sieht eher unscheinbar aus. An der Wand befindet sich ein Regal mit unzähligen Figuren: Tiere, Menschen, Phantasiecharaktere. Was oberflächlich gesehen wie einfaches Spielzeug aussieht, ist für das Heilpädagogisch-Psychotherapeutische Zentrum (HPZ) der Bergischen Diakonie Aprath wichtiges therapeutisches Material. Denn bei dem Holzgestell handelt es sich um einen sogenannten analytischen Sandkasten, einen speziell angefertigten Tisch, der bei der Spieltherapie mit traumatisierten Kindern- und Jugendlichen eingesetzt wird. „Kinder drücken sich meist nicht über die Sprache aus“, erklärt Bäuml. „Ihre Erfahrungen spiegeln sich im Körperlichen wieder.“ Im Spiel könnten sie sich besser ausdrücken und Situationen oder Beziehungen zu anderen Menschen nachstellen. „Kinder mit Traumata stellen häufig Kriegsszenen nach oder Szenen, in denen gefährliche Tiere ein Junges bedrohen. Ziel ist es dann, einen Schutz aufzubauen und Konflikte zu lösen“, erläutert die Chefärztin.