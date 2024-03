Haushaltsdebatte in Wülfrath Linke plädiert für moderate Anhebung der Gewerbesteuer

An dem Abend werden sich die Mitglieder auch mit Antrag von „Die Linke/Wülfrather Liste“ zum Haushalt beschäftigen. Die Partei beantragt, dass der Hebesatz der Gewerbesteuer zum 1. Januar 2024 um 35 Prozentpunkte von 440 auf 475 Prozent angehoben werden soll. Die Begründung: Während in den vergangenen Jahren – zuletzt 2021 – immer wieder die Grundsteuer B erhöht wurde und bis zum Jahr 2034 auf ein Niveau von 870 Prozentpunkten klettern soll, blieb der Gewerbesteuer-Hebesatz in der Vergangenheit unangetastet. Das soll laut Haushaltsicherungskonzept auch bis 2029 so bleiben, während die Grundsteuer B bereits in diesem Jahr von 615 auf 720 Prozentpunkte steigen soll.