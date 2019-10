Einzelhandel in Wülfrath : Neuer „Lieblingsladen“ im Herzen der Stadt

In der Wilhelmstraße 163 bietet Barbara Knops jetzt im "Lieblingsladen" Geschenkartikel, Feinkost und Deko für ein schönes Zuhause an. Foto: Barbara Knops

Wülfrath Barbara Knops eröffnete jetzt ihr Fachgeschäft für Feinkost, Geschenk- und Dekorationsartikel.

„Ich war total überwältigt wie viele Leute am Wochenende vorbeikamen – bei 300 habe ich aufgehört zu zählen“, berichtet Geschäftsführerin Barbara Knops erfreut. „Wir haben viel positives Feedback bekommen.“ So habe den Wülfrathern ein Dekoladen gefehlt. „Und viele haben auch direkt eine Kleinigkeit gekauft, obwohl sie eigentlich nur bummeln wollten“, erzählt die Inhaberin.

Im April 2018 eröffnete Knops das Geschäft „Herzensweiß“ in Mettmann. Knapp ein Jahr später initiierte sie den Umzug nach Wülfrath, seit Ende September läuft der Betrieb im neuen, hellen und freundlichen Ladenlokal. Neben der Namensänderung personalisierte Knops auch das Sortiment für die Wülfrather. So bietet sie in ihrem Geschäft beispielsweise das „Wülfrather Teekränzchen“ an, einen feinen Schwarztee mit zarter Orangennote sowie die Gewürzmischung „Guten Morgen Wülfrath“, die besonders zum Frühstücksei passen soll, wie Knops verrät.