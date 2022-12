Weihnachten in Wülfrath Lhoist und DRK werden zu Wunscherfüllern für Kinder in Not

Und so wurden insgesamt mehr als 80 Geschenke für Kinder in Not sorgfältig verpackt und anschließend unter dem großen Weihnachtsbaum der Lhoist-Hauptverwaltung in Wülfrath platziert. Von dort aus sollen sie dann verteilt werden und Kindern in Not ein Lächeln ins Gesicht zaubern. „Gerade in diesem krisengeprägten Jahr, das für viel Verunsicherung gesorgt hat, wollen wir Kindern in Not am Weihnachtsfest einen Wunsch erfüllen“, sagte Thomas Perterer, Geschäftsführer von Lhoist Germany, bei der Übergabe der insgesamt cirka 80 Geschenke an Wolfgang Peetz, Beisitzer des Deutschen Roten Kreuz Wülfrath (DRK).