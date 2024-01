Sport in Wülfrath Der Lhoist Sportpark ist ab sofort gesperrt

Der Wintereinbruach mit Schnee und Eis bleibt nicht ohne Folgen für Spotrtreibende: Wie die Stadt am Freitagmittag, 19. Januar, mitteilt, ist die Sportplatzanlage Lhoist Sportpark am Erbacher Berg ab sofort witterungsbedingt bis vorausscichtlich einschließlich Sonntag, 21. Januar, gesperrt. Mit Blick auf die zu erwartenden mildernen Temperaturen und Schneefall in der kommenden Woche wird die Sperrung wohl auch nicht länger dauern müsse. Die Stadt erklärt, dass voraussichtlich bereits am kommenden Montag, 22. Januar, der Betrieb wieder aufgenommen werden. Die Vereine seien über die Sperrung informiert worden, so die Verwaltung.