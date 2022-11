Spendenaktion in Wülfrath : Sportsgeist bringt 4466 Euro für Aktion Lichtblicke

Tatjana Pioschyk (r.) nimmt den Spendenscheck von Mario Burda von Lhoist entgegen. Foto: Radio Neandertal

Wülfrath Mit der firmeninternen Aktion „Move & Care“ bewegte das Unternehmen Lhoist nicht nur seine Mitarbeiter, sondern sammelte auch Geld für den guten Zweck.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anna Mazzalupi

Etwas für die eigene Gesundheit tun und gleichzeitig etwas für die gute Sache, das war das Ziel einer firmeninternen Aktion von Lhoist. Unter dem Titel „Move & Care“ haben die Beschäftigten des Kalksteinwerks durch Laufen, Radfahren oder anderes sportliches Engagement nämlich Geld gesammelt. Und zwar über zwei Monate lang im Sommer.

Mittels Smartphone-App wurden die sportlichen Aktivitäten nachverfolgt und aufgerechnet. Insgesamt sammelten die Mitarbeiter dabei eine Viertelmillion Herzen für die Aktion Lichtblicke. Die ergeben umgerechnet einen Betrag in Höhe von 4466 Euro.

Diesen Betrag konnte Unternehmenssprecher Mario Burda nun in Form eines Spendenschecks an Radio Neandertal überreichen. „Wir freuen uns sehr über die Spende, die durch das sportliche Engagement der Beschäftigten von Lhoist zustande gekommen ist“, bedankte sich Tatjana Pioschyk, Chefredakteurin von Radio Neandertal, bei der Übergabe.

Das Engagement für die gute Sache hatte aber auch positive Nebeneffekte für die Unternehmenskultur bei Lhoist. „Unsere Aktion Move & Care weckt den Sportsgeist, stärkt den Teamgedanken und man schwitzt für einen guten Zweck. Gerade für die Aktion Lichtblicke, die sich so breit gefächert für in Not geratene Kinder, Jugendliche und Familien einsetzt, engagieren sich unsere Kolleginnen und Kollegen gerne“, sagte Burda.

Bei der internen Aktion machen nicht nur die Mitarbeiter in Wülfrath mit, sondern auch Beschäftigte von Lhoist auf der ganzen Welt. Im vergangenen Jahr kamen so eine Million gesammelter Herzen zusammen. In diesem Jahr konnten die Lhoist-Teams ihre Leistung noch einmal steigern, sodass es 2022 sogar 1,5 Millionen Herzen waren, die beim Laufen, Schwimmen, Fußball, Yoga oder Fitnesstraining eingesammelt wurden.