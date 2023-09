Nachhaltigkeit in Wülfrath Lhoist ist für Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert

In Zusammenarbeit mit der DIHK, dem Bundesumweltministerium und anderen Partnern zeichnet der Deutsche Nachhaltigkeitspreis in diesem Jahr erstmals Unternehmen aus 100 Branchen aus. Fachjurys haben über die Vorreiter der Nachhaltigkeit in der deutschen Wirtschaft abgestimmt. Lhoist gehört als mineralienverarbeitendes Unternehmen zu den Nominierten in der Kategorie Grundstoffe.