Jubiläum in Wülfrath Lhoist feiert 120 Jahre Werk Flandersbach

Werksleiter Gabor Lang würdigte nicht nur das Engagement der heutigen Mannschaft, sondern erinnerte auch an die Generationen von Kalkern, die das Werk mit zu dem gemacht haben, was es heute ist: das größte Kalkwerk Europas. Bürgermeister Rainer Ritsche gehörte zum Ehrengast der Feier. Er sprach die enge Verbundenheit von Stadt und Werk an. Aber auch die jahrzehntelange gemeinsame Geschichte, die für Wülfrath prägend war und ist, fand Würdigung. Sein Dank ging an die Beschäftigten von Lhoist, die am Standort bereits über Generationen aktiver Teil der Gesellschaft sind und zur Wertschöpfung in der Stadt beitragen.