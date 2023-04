Lesung in der Bücherei Wülfrath Zur Erinnerung an das Schicksal der Zwangsarbeiter

Rainer Köster hat seine Ergebnisse zur Geschichte der Zwangsarbeiter in Wülfrath in einem Buch zusammengestellt und erste Auszüge daraus am Dienstag in der Wülfrather Medienwelt präsentiert. Auch knapp 78 Jahre nach dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland ist die Aufarbeitung der damaligen Verbrechen noch lange nicht abgeschlossen. Umso wichtiger ist es, dass es engagierte Bürger gibt, die sich mit den Taten der Nationalsozialisten auseinandersetzen und diese in der Öffentlichkeit präsent machen.