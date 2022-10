Lesung in Wülfrath : Von fantastisch bis Horror: Literaturschlacht in Medienwelt

Die Autoren Eric F. Bone (l.) und Hagen Thiele sind mit „Horror vs. Fantasy“-Lesung in der Medienwelt zu Gast. Foto: Stadt Wülfrath

Wülfrath Die beiden bergischen Autoren Eric F. Bone und Hagen Thiele lesen aus ihren beiden neuen Werken vor. Der Besucher entscheidest bei diesem „Kampf“, wer gewinnt.

Geschmäcker sind verschieden – das gilt nicht nur beim Essen, sondern auch in der Literatur. Der Eine mag lieber schnulzige Liebesgeschichten, der Andere spannende Krimis und der Nächste wiederum Fantasy. Wie es ist, wenn zwei Genre-Welten aufeinander treffen, können Leseratten bei der Lesung „Horror vs. Fantasy am kommenden Donnerstag, 27. Oktober, um 19 Uhr in der Wülfrather Medienwelt erleben.

Diese Lesung ist nicht nur der literarische Gladiatorenkampf zwischen dem Solinger Autor Eric F. Bone, eigentlicher Name Eric Franzbonenkamp, und seinem Remscheider Autorenkollegen Hagen Thiele. Es ist vielmehr der spannende Wettstreit zweier literarischer Genres.

Franzbonenkamp, gelernter Fachinformatiker, entdeckte mit 15 im Deutschunterricht seine Leidenschaft für das Schreiben von Geschichten. Neben seiner Arbeit und dem Schreiben interessiert er sich sehr für Literatur, Sprachen und Geschichte. Den Künstlernamen Eric F. Bone wählte er, weil sein vollständiger Name seiner Meinung nach optisch nicht auf die Titelseite eines Buches passt.

Hagen Thiele schrieb während des Studiums als freier Kulturjournalist für die Rheinische Post und veröffentlichte in einem Remscheider Verlag mehrere Kurzgeschichten sowie seinen Debütroman. Nach dem Studium absolvierte er bei einer Agentur für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ein Volontariat und arbeitet nun als PR-Redakteur.

Bei der Lesung haben die Besucher die Wahl: Was überzeugt sie mehr, die hellen und fantasievollen Erzählungen aus Bones kreativer Fantasieschmiede? Oder doch Thieles abgründige Geschichten, die den Leser in makabre Welten entführen? Beide Autoren lesen dazu Textpassagen aus ihren aktuellen Büchern vor. So wird Bone aus seinem Fantasyroman „Die Garde von Tesphir“ lesen, Thiele aus seiner Horrorgeschichte „Die Pflicht“.

Den Sieger erwarten Ruhm und Reichtum, den Verlierer ein grausames Schicksal: Er muss dem Gewinner ein Getränk ausgeben. Und so ahnt der geneigte Besucher schon, dass es nicht allzu ernst an diesem Abend wird. Stattdessen darf er einem augenzwinkernden Wettstreit von zwei Autoren beiwohnen und sich in fremde Welten entführen lassen, die sowohl heiter als auch düster sind.