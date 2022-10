Bücher in Wülfrath : Frauen stellen bei Leseabend ihre Lieblingsbücher vor

Wülfrath Ziel ist es, in den Austausch über den Lesestoff zu kommen. Es wird um eine Anmeldung für den Leseabend in der Medienwelt gebeten.

Es gibt wohl kaum etwas Gemütlicheres, als sich mit einem guten Buch auf Couch oder Bett zurückzuziehen und durch das Lesen in andere Welten abzutauchen. Anregungen für neuen Lesestoff gibt es nun beim Leseabend am Mittwoch, 2. November. Die Wülfrather Medienwelt lädt in Kooperation mit dem Förderverein, dem Frauennetzwerk Wülfrath und der Gleichstellungsbeauftragten Franca Calvano Frauen zum Vorleseabend ein. Die Teilnehmerinnen sind herzlich aufgerufen, ihre Lieblingsbücher vorzustellen, daraus vorzulesen und in den Austausch zu kommen.