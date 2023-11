Reparatur in Wülfrath Leitung am Pumpwerk Nord-Erbach gebrochen

Spezialeinsatz am Nord-Erbach: Wie der Bergisch-Rheinische Wasserverband (BRW) mitteilt, ist am Montag, 20. November, gegen 16 Uhr die Abwasserdruckleitung vom Pumpwerk Nord-Erbach zum Klärwerk Angertal gebrochen. Der Verband hat sofort reagiert und den Betrieb des Pumpwerks an der Röntgenstraße gestoppt. Das anfallende Schmutz- und Regenwasser konnte in einer Regenbeckenanlage zwischengespeichert werden. „Damit konnte ein Austritt von großen Abwassermengen in das Gelände vermieden werden“, heißt es in der Pressemitteilung.