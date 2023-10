Sanierung in Wülfrath Sporthalle Fliethe bekommt zweite Baustelle

Schlechte Nachrichten zum Sachstand MTC Sporthalle an der Fliethe hatte Hochbauamtsleiter Georg Eickhoff in der Sondersitzung des Rates. Wie er auf Nachfrage aus dem Gremium berichtete, müssen nun in beiden Hallen die sogenannten Leimbinder ausgetauscht werden. Leimbinder sind die großen Holzbauteile, die in der Sporthalle als Tragstruktur in der Dachkonstruktion eingesetzt werden. Bereits im August teilte die Stadt mit, dass die Standsicherheit der Trainingshalle nicht mehr gewährleistet werden könne. Sie sperrte die Halle sofort, nachdem ein Sachverständiger die Tragfähigkeit der Leimbinder im Rahmen der der Maßnahme „Investpakt Sportstätten“ untersucht hatte.