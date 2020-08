Lernen in Wülfrath : Schulalltag in der Corona-Pandemie

Allen akribisch eingehaltenen Hygienekonzepten, Abstandsregel und Verhaltsmaßnahmen zum Trotz gab es nun auch am Städtischen Gymnasium den ersten positiv auf Covid-19 getesteten Schüler. Foto: Valeska von Dolega

Wülfrath Am Gymnasium gibt es den ersten Corona-Fall. Ein Schüler wurde positiv auf Covid-19 getestet, 20 Mitschüler wurden unter Quarantäne gestellt. „Der Schulbetrieb läuft weiter“, berichtete Schulleiter Joachim Busch im Schulausschuss aus einem Schulalltag, in dem das Virus nun angekommen sei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Maguire

Was vor Monaten noch für Verunsicherung gesorgt hätte, scheint nun zu etwas geworden zu sein, mit dem man auch an den Wülfrather Schulen gerechnet hat: Positiv auf Covid-19 getestete Schüler.

Was Vertreter von Gymnasium, Grundschulen und Sekundarschule aus dem Alltag inmitten der Pandemie berichten, hat einen gemeinsamen Nenner: Dass man nicht langfristig planen könne und Konzepte immer nur temporär sind. Gemeinsamer Tenor: So etwas sei eine Herausforderung, die man nicht locker wegstecken könne. Man habe es mit einem Wust an Regelungen zu tun, die schon greifen würden, bevor die Schüler die Schulen betreten hätten.

So gebe es an den Grundschulen einen „offenen Anfang“ von 20 Minuten, der die Schülerströme entzerren soll. Wege-Regelungen durchs Schulgebäude, mehrere Eingänge und das Lernen auf Distanz in festen Gruppen: Mit dem gewohnt ungezwungenen Schulalltag hat all das nicht mehr viel zu tun. Singen und Sport draußen, Schwimmunterricht nur alle zwei Wochen – und wie geht es weiter? „Das wissen wir nicht“, sagt Birgit Haske. Die Schulleiterin der Lindenschule ist froh darüber, dass dort jede Jahrgangsstufe einen eigenen Schulhof zur Verfügung hat. Das Halbjahr zu planen? Das ist aus Sicht aller SchulleiterInnen sehr sportlich: man sei schon froh, wenn es bis zu den Herbstferien halbwegs gut läuft mit dem Regelunterricht.

In einigen Schulen gebe es Lehrkräfte, die zur Risikogruppe gehören würden – nahezu alle seien in die schulischen Abläufe eingebunden. In der Sekundarschule soll in der kommenden Woche der Mensabetrieb starten, vorerst allerdings nur mit Mittagessen für die 5. und 6. Klassen. Obwohl die Schulen große Herausforderungen zu bewältigen hätten, könne mit Blick auf das zurückliegende Abitur nicht vom „Corona-Malus“ gesprochen werden. Die Prüfungen seien so gelaufen wie auch in den vergangenen beiden Jahren und mit vergleichbaren Ergebnissen, war dazu von Schulleiter Joachim Busch zu hören.

Eine Erkenntnis aus den zurückliegenden Monaten: Den Wülfrather Schulen mangelt es an Möglichkeiten, um die Schüler digital unterrichten zu können. Nach den Schulschliessungen im März wurden zuweilen kostenlose Programme genutzt, die nach Ablauf der Testphase hätten bezahlt werden müssen. Dem Lehrpersonal sei es nicht erlaubt, private Plattformen zu nutzen. Am Ende hatte man wieder zu Zettel und Stift gegriffen, um die Schüler aus der Distanz heraus unterrichten zu können. Dabei hatte man schon lange vor dem Beginn der Corona-Krise über einen Medienentwicklungsplan und Fördermittel gesprochen, mittels derer die Digitalisierung der Schulen vorangetrieben werden solle. Nun scheint man die Pläne beschleunigen zu wollen, noch im September sollen die Schulen zu ihrem Bedarf befragt werden. Insgesamt 550.880 Euro sollen dafür aus dem „Digitalpakt Schule NRW“ abgerufen werden können, den kommunalen Eigenanteil von 61.000 Euro muss die Stadt aus eigener Kraft stemmen. Gefördert werden könne so nicht nur die Anschaffung von Tablets und Laptops für Schüler und Lehrer, sondern auch die Präsentationstechnik. Was die Anbindung an das Glasfasernetz betrifft, sei man auf einem guten Weg. „Das Gymnasium und die Sekundarschule sind bereits am Netz, die Grundschulen sollen noch folgen“, kündigt Schulamtsleiter Dietmar Ruda konkrete Schritte an.