Einzelhandel in Wülfrath Lebensmittelmarkt in der Ellenbeek rückt näher

Lange schon warten die Menschen in der Ellenbeek darauf, dass sich die Nahversorgungssituation in ihrem Stadtteil verbessert. Nun scheint es im Fall des brachliegenden Fliesenmarktes etwas konkreter zu werden. Wie die RP bereits berichtete, besteht für die Fläche ein großes Interesse seitens eines Supermarktes, hier einen Standort zu eröffnen. In der kommenden Sitzung des Wirtschaftsausschusses am Mittwoch, 21. Februar, steht nun auf der Tagesordnung der Punkt „Städtebaulicher Vertrag zum geplanten Lebensmittelmarkt auf dem Grundstück des ehemaligen Fliesenmarktes an der Wilhelmstraße/Liegnitzer Straße“. Ebenso soll das Gremium die Offenlage des entsprechenden Bebauungsplans beschließen.