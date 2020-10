Landtagsabgeordneter Martin Sträßer in der Bäckerei : „Manchmal muss man als Politiker kleine Brötchen backen“

Landtagsabgeordneter Martin Sträßer in der Bäckerei

Landtagsabgeordneter Martin Sträßer in der Backstube mit Richard Schmitz von der Wülfrather Bäcker- und Konditorei Schmitz. Foto: PR Martin Sträßer MdL

Wülfrath Der CDU-Landtagsabgeordnete Martin Sträßer übte Politik mit Praxisbezug im Wülfrather Familienunternehmen „Bäckerei Konditorei Schmitz“.

Sieben Uhr morgens in der Backstube. Für den örtlichen Landtagsabgeordneten Martin Sträßer beginnt der Tag in der „Bäckerei Konditorei Schmitz“ in Wülfrath. Er ist Frühaufsteher. Die frühmorgendliche Joggingrunde liegt schon hinter ihm. Aber Bäcker Richard Schmitz ist schon seit ein Uhr nachts auf den Beinen, um ab sechs Uhr morgens die ersten frischen Brötchen, Brote und Kuchen verkaufen zu können.