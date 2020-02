Wülfraths Natur und Umwelt : Zwischen Bratwurst und Klimakrise

Wülfrath Landjugend feiert 50. Winterfest und stellt Weichen für Zukunft der Landwirtschaft.

Sie muss es wissen, die 16-Jährige ist Nesthäkchen der Gruppe, Landwirttochter und „schon immer dabei“, wie sie über die Landjugend Wülfrath sagt. Als „verschworene Gemeinschaft“ beschreibt auch Benedikt Kneer (22 Jahre) den Verbund. „Natürlich geht es auch darum, anderen das näher zu bringen, was wir als Landwirte machen“, ergänzt Tobias Niermann. Für den 26-Jährigen gab es „eigentlich nie einen Plan B zu dem Beruf, in den ich quasi hineingewachsen bin“, erzählt er über den Familienbetrieb. Aber Wissen und Können wollen die jungen Landwirte 2.0 nicht für sich behalten. „Verbraucher müssen es zu schätzen wissen, was wir machen. Und das geht nur mit Transparenz“, sind sich die drei sicher.

Zwischen Bratwurst und Klimakrise befindet sich die Landjugend gerade – denn Samstag steht die alljährliche große Party an. „Es ist das inzwischen 50. Winterfest“, weiß Katharina Kuhles, das natürlich im Paul-Ludowigs-Haus entsprechend zelebriert wird. anlässlich der Tatsache, dass Klima und Umwelt die Themen der Stunde sind und eben die 50. Ausgabe des Winterfests bevorsteht, gehört zum Bühnenprogramm auch ein Rückblick. „Früher gab es hier im Kreis viel mehr landwiirtschaftliche Betriebe“, erinnert Tobias Niermann an vergangene Zeiten. Mangelnder Nachwuchs bei der Übernahme der Familienbetriebe ist einer der Gründe, das die zahlen nicht mehr so rosig wie früher sind. „Wir wollen auf dem Fest auch ältere Mitglieder erzählen lassen“, nicht bierernst und mit dem dem Tenor, früher sei alles besser gewesen, sondern unterhaltsam. Felix Rauch und Florian Mielke moderieren den Abend, Katharina Kuhles hat an einer Performance a la Jennifer Grey in „Dirty Dancing“ gearbeitet und später spielt die Band mit dem Namen Kontrollverlust. Bier, Wein, Softdrinks und „viele Überraschungen“ stehen an und bei der Tombola gibt es unter anderem Produkte der regionalen landwirtschaftlichen Direktvermarkter zu gewinnen.