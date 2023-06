Leben in Wülfrath Die Krux der Veranstaltungsgenehmigung

Wülfrath · Die Landjugend steckt in den Vorbereitungen für ihre Beachparty. Für die Durchführung war dieses Mal eine Blitzschutzanlage nötig. Was das für den Verein bedeutet und was die Stadt dazu sagt.

09.06.2023, 19:42 Uhr

Die Landjugend Wülfrath bereitet die landwirtschaftliche Halle für die Party vor. Für das Genehmigungsverfahren investierte Erik Gaßmann (2.v.l.) vom Vorstand zusätzlich mehrere, weitere Stunden. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Anna Mazzalupi

Noch eine Woche, dann soll sie wieder steigen: die beliebte Beachparty der Landjugend Wülfrath-Aprath. Das Team um Vorstandsmitglied Erik Gaßmann steckt in den letzten Vorbereitungen. Dazu zählt in diesem Jahr nicht nur das Dekorieren der Halle, sondern auch das Installieren einer Blitzschutzanlage.