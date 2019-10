Musikgenuss in Wülfrath : Neustart für Lions-Benefizkonzert

Wülfrath Zum ersten Mal wird die Stadtkirche Austragungsort des traditionellen Benefizkonzerts des Serviceclubs. Es spielen Landespolizeiorchester NRW und Young Voices.

Das Harmonieensemble des Landespolizeiorchesters NRW unter dem Dirigat Scott Lawtons wird dann zusammen mit den Lokalmatadoren von Young Voices zu erleben sein. Und auch das Programm ist ein Novum, nämlich die „Kombination aus Alt und Neu und so miteinander verwoben, dass es dem Ort angemessen ist“, wie der Dirigent Appetit auf die Musik macht. Im ersten Teil wird eine Messe zu Gehör gebracht, die den Titel „Messe für Al-Mafraq“ trägt. Komponiert von Scott Lawton zu Beginn des Jahres 2018, wurde sie im Mai des gleichen Jahres anlässlich des 101. Katholikentags in Münster uraufgeführt, wie der Komponist nicht ohne Stolz berichtet. „Parallel zur Vertonung des Glorias begannen die Planungen für ein Benefizkonzert in Dortmund“, führt er zur weiteren Ausarbeitung aus. Denn weil der Initiator Reiner Haus seit langer Zeit ein Hilfsprojekt in der jordanischen Stadt Al-Mafraq betreut, bei dem traumatisierte Flüchtlingskinder auch per Musiktherapie den Weg zurück in die Normalität finden sollen, knüpfte Lawton an die Idee an. „Die Erzählungen bewogen mich dazu, Messe und Projekt musikalisch zu verknüpfen.“

Die Resonanz bei der Aufführung in Dortmund war gut, und nun soll die Messe auch ihr Publikum in der Stadtkirche finden. „Theoretisch könnte eine solche Messe auch auf dem Klavier aufgeführt werden“, erklärt Scott Lawton. „Aber mit einem so vielstimmigen Chor klingt sie viel besser.“ Auf dem Programm stehen aber nicht allein die Sätze der Messe – wenngleich sie klangtechnisch im Fokus steht. Das Beste aus der dreihundertjährigen Liebesliedgeschichte bildet den Gegenpart. Von Johann Sebastian Bachs „Seht, was die Liebe tut!“ über Kompositionen Wolfgang Amadeus Mozerts und Gassenhauer wie „Love me tender“ oder „Can’t help falling in love“ reicht die Auswahl. Stephan Lux, der seit sechs Jahren das Ensemble Young Voices leitet, ist zufrieden mit den bisherigen Proben. „Da ist ein Leuchten in den Augen der Sänger“, sagt er über das Vergnügen, das die Vorbereitung offensichtlich bereitet. Ein „spannender Weg“ sei die Entwicklung, die das Ensemble in den vergangenen Jahren genommen hat. „Früher war das ein Pop-Chor, der überwiegend in englischer Sprache gesungen hat.“ Inzwischen „hat sich die Gruppe stark geöffnet“, schließlich würde nun eine Messe gesungen, „ich freue mich sehr über die Entwicklung“.