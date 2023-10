Lebendige Stadtführung durch Wülfrath Zusammenkunft von Herzog mit Waschfrau und Piepenkerl

Die großen Metropolen der Welt – wie Paris, London und New York – begeistern Touristen tagtäglich mit Stadtrundfahrten in feuerroten Doppeldeckern, von denen aus sich über Kopfhörer die verlockendsten Geschichten der emblematischsten Ecken hören lassen. Wülfrath dagegen punktet hierbei mit jeder Menge Charme, Herzblut und einer mehr als gelungenen Zeitreise.

An der fachkundigen Hand von Historikerin und Stadtführerin Christa Hoffmann lud das Niederbergische Museum jetzt zu einer besonders lebendigen Führung durch die Altstadt ein.