Premiere in Wülfrath Beim Aktionstag dreht sich alles ums Rad

Damit dürfte sie gar nicht so falsch liegen. Denn das Radfahren boomt spätestens seit der Corona-Pandemie so gut wie viele, viele Jahr nicht mehr. Dank elektrischem Antrieb bei den Pedelecs steigen immer mehr Menschen wieder in den Sattel. Sowohl die Anzahl der Berufspendler, die auf dem Weg zur Arbeit in die Pedale treten, nimmt stetig zu. Ebenso nutzen auch wieder mehr Ältere das zweirädrige Verkehrsmittel, weil die Anstrengung durch die elektrische Unterstützung nicht so groß ist.