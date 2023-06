Veranstaltung in Wülfrath Buntes Programm zum Saisonstart

Wülfrath · Die Stadt lädt am kommenden Sonntag zum Sommerfest an den Panoramaradweg ein. Auf dem Gelände am Zeittunnel warten zahlreiche Aktionen – etwas Segway-Fahren.

12.06.2023, 14:43 Uhr

Bereits im vergangenen Jahr konnte beim Sommerfest das Segway-Fahren getestet werden. Foto: Achim Blazy (abz)

Es ist inzwischen eine beliebte Tradition, die sich bewährt hat: Pünktlich zur Hochsaison für Raler laden die Anrainerstädte des Panoramaradwegs zum offiziellen Saisonstart ein und veranstalten ein buntes Sommerfest. Neben Velbert, Heiligenhaus und Haan beteiligt sich natürlich auch die Kalkstadt. Los geht am kommenden Sonntag, 18. Juni, um 11 Uhr auf dem Gelände des Zeittunnels. Groß und Klein – und auch Nichtradler – erwarten bis 17 Uhr zahlreiche Aktionen auf dem Gelände am Hammerstein. Bereits im vergangenen Jahr ein Highlight war der Segway-Parcours des Segway-Point Rheinland. Er ist auch dieses Mal wieder aufgebaut, sodass sich Interessierte beim Fahren ausprobieren können. Tierisch wird es mit der Schäferei Lamberti. Sie bringt ihre Schafe Lissi und Emma mit, die sicher nicht nur Kinderherzen begeistern. Mit Clown Willy dürfen die Gäste sich auf Ballonfiguren und clowneske Improvisation freuen. Außerdem neu dabei ist die Schülerfirma „WülfRad“ der Freien Aktiven Schulen. Das Besondere: Es werden Rikscha-Fahrten angeboten. Außerdem können Lastenräder getestet werden und es gibt einen Info-Stand. Besonderer Punkt für Radbegeisterte: Der ADFC Mettmann bietet zudem eine 22 Kilometer lange Fahrradtour über den Radweg und durch Wülfrath an. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Zeittunnel. Zum Programm gehört außerdem um 13 Uhr die Preis- und Urkundenverleihung für die Teilnehmenden des Stadtradelns. Es werden das beste Team und die besten Einzelfahrer prämiert sowie Karten für die Wasserwelt verlost. Musikalisch sorgt die Band „Columban“ mit Modern Irish Folk von 14 bis 16.30 Uhr für zusätzliche Stimmung. Der Zeittunnel bietet wieder Kinderbasteln an sowie Getränke, Süßes und Herzhaftes. Außerdem wird der Eiswagen der Familie Rizzo mit leckerem Eissorten für Abkühlung sorgen. Alle Gäste sind herzlich eingeladen, einen Tag lang den Sommer am Panoramaradweg zu feiern und zu genießen.

(am)