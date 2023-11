Maßnahme in Wülfrath Gehweg an Ladenzeile Eichenweg wird saniert

Lange monierten die Inhaber der Geschäfte am Eichenweg den Zustand des Gehweges direkt vor ihrer Haustüre. Sie wandten sich an die Politik, die sich für eine Erneuerung einsetzte (wir berichteten). Nun passiert etwa vor der kleinen Ladenzeile. Wie die Stadt mitteilt, wurde der mittlere der drei Bäume gefällt. Das Wurzelwerk der Bäume hatte zu den Schäden am Gehweg geführt. Doch der mittlere habe sich nicht gut entwickelt, war in einem schlechten Zustand, sodass er nun durch den Baubetriebshof gefällt wurde. „Eine spätere Ersatzpflanzung in der Nähe ist vorgesehen. Die anderen beiden Bäume entwickeln sich gut und können am Standort verbleiben“, so die Stadt weiter.