Gastronomie in Wülfrath Kutscherstuben in Düssel haben weiterhin geöffnet

Am Service oder an der Küche ändere das aber nichts, so Veit weiter. Er war selbst Mitarbeiter in den Kutscherstuben als kaufmännischer Leiter, bevor er im Januar 2021 – mitten in der Corona-Pandemie – das Restaurant an der Dorfstraße 6 als Inhaber übernahm. „Düssel ist ein idyllischer Ort, es kommen tolle Gäste und das Team ist sehr familiär“, erklärt er, warum er sich für die Übernahme damals entschlossen hatte.