Kunst in Wülfrath : Es herrscht „Lebensfreude“ im Foyer des Rathauses

Kunst in Wülfrath

Mitglieder des Kunstkolleg-International (KKI) bringen mit ihrer aktuellen Ausstellung „Lebensfreude“ seit dem 1. August eine bunte Vielfalt in die Rathausgalerie. Foto: Stadt Wülfrath

Wülfrath Momente der Freude haben acht Kunstschaffende auf die Leinwand gebracht. Die Motive sind vielfältig. Die Ausstellung ist bis zum 24. August kostenlos im Rathaus zu sehen.

In diesem Jahr stellen wieder Künstler im Foyer des Rathauses ihre Werke aus. Dadurch erhalten sie eine Präsentationsmöglichkeit. Für Besucher des Rathauses bringt das bunte Farbenspiel in der „Rathausgalerie“ Abwechslung. Seit Anfang des Monats sind dort nun Bilder von Mitgliedern des Kunstkollegs International (KKI) zu sehen. Die Ausstellung steht unter dem Titel „Lebensfreude“.

Maria Stalder, Volker Thieme und Gitta Susann Vogel acht kreative Köpfe dabei. In ihren Werken haben sie auf unterschiedliche Weise Augenblicke ihrer Lebensfreude eingefangen und mit unterschiedlichen Techniken auf die Leinwand gebracht. Die Kunstschaffenden haben sich auf ganz unterschiedliche Weise berühren lassen und zeigen, was ihnen Freude bereitet und welchen Motiven sie sich mit Hingabe widmen. Zu sehen sind zum Beispiel Momente am Meer oder auf Mallorca, der Wechsel der Jahreszeiten, eine Impala Familie, Stillleben, außergewöhnliche Vogelarten und ein junger Papageientaucher.