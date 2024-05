Kreatives Angebot in Wülfrath Kunsthandwerkermarkt lockt an den Zeittunnel

Wülfrath · Am 25. und 26. Mai sind über 20 Aussteller auf dem Gelände am Hammerstein und bieten Kreatives, Schönes und Nützliches. Was die Besucher erwartet.

15.05.2024 , 10:56 Uhr

Wülfratherin Ulrike Kick (l.) ogranisiert den Kunsthandwerkermarkt und ist auch mit einem Stand vertreten. Asta Schlüter wird ihren selbst gefertigten Schmuck anbieten. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Anna Mazzalupi