Solidarität in Wülfrath Helfer für Friedenskundgebung gesucht

Die Hilfsbereitschaft der Europäer, der Deutschen und vor allem auch die der Wülfrather, war enorm groß, speziell am Anfang. Eigentümer boten ihren Wohnraum an, Menschen sammelten Spenden, die wiederum andere an die polnisch-ukrainische Grenze oder sogar direkt in die Ukraine brachten. Doch nun jährt sich der Kriegsbeginn am kommenden Freitag; ein Krieg, von dem viele sich erhofft hatten, dass er längst wieder vorbei ist. „Viel ist in diesem Jahr passiert, viele von uns hatten die Hoffnung, das es keinen Jahrestag gibt und sich Russland besinnt. Dies ist leider nicht passiert und allem Anschein auch nicht zu erwarten“, sagt Jan-Niklas Niebisch, der vielen vor allem als Organisator der Fridays for Future-Demonstrationen in der Kalkstadt bekannt ist.